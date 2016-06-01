إيمي سمير غانم: رغم غيابي عنه هذا المسلسل سينجح

توقعت الفنانة إيمي سمير غانم، نجاح الجزء الثالث من مسلسل "هبة رجل الغراب"، الذي اعتذرت عن القيام ببطولته، بسبب السيناريو المتميز للعمل والصدى الكبير للأجزاء السابقة مع الجمهور، مؤكدة أن الأزمة الوحيدة التي تواجه الجزء الجديد من بطولة زميلتها ناهد السباعي، ستكون في توقيت العرض حيت لم يعتاد جمهور المسلسل عرضه ضمن منافسات دراما رمضان.

وأشارت إيمي إلى أن مسألة اعتذارها عن بطولة الجزء الثالث مرّ عليها وقت طويل، ولم تكن بمفردها التي اعتذرت، وإنما معظم أبطال الجزئين السابقين أيضاً، وأن البطل الحقيقي في هذه الأعمال دوما يكون الورق ووجهة نظر المخرج، وأكدت أنها واثقة من نجاح المسلسل.

يشار أن إيمي قامت ببطولة الجزئين الأول والثاني من "هبة رجل الغراب" قبل أن تعتذر عن الثالث بسبب عدم الاتفاق على الأجر مع الجهة المنتجة، ولحق بها لنفس السبب معظم الأبطال وهم حازم سمير، وريهام حجاج، وريم مصطفى، ومحمد سلام، وندا موسى، وهي لم تغادر البطولة فحسب ولكنها ستنافسه بمسلسل جديد من بطولتها مع شقيقتها دنيا سمير غانم.

الجزء الثالث من "هبة رجل الغراب" بطولة ناهد السباعى، أحمد فريد، هيدى كرم، تامر يسرى، هبة عبد العزيز، مى فخري، نورهان، حنان سليمان، محمد سليمان، نرمين زعزع، حمادة بركات، تأليف شريف بدر الدين وإخراج رامى رزق الله وإنتاج محمد مشيش وجمال سنان.

هل تتحقق نبوءة إيمي سمير غانم وينجح الجزء الثالث من "هبة رجل الغراب" رغم توقع الجميع بفشله الذريع؟