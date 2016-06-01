نانسي عجرم: حزينة على كاظم الساهر ولهؤلاء أقول لا أحبكم

حلت الفنانة نانسي عجرم على الحلقة الأخير من الموسم الحالي من برنامج "هيدا حكي"، وتحدثت قليلاً في السياسة وكثيراً عن زوجها وأولادها وفنها والمعجبين، واهتمامتها المختلفة بعيدا عن الفن.

عن إبتعادها عن المقابلات التلفزيونية لمدة 5 سنوات، أشارت نانسي إلى أن ظهورها في برنامجيّ "أراب أيدول" و"ذا فويس كيدز كيدز" هو السبب، وكان من الأفضل أن تبتعد قليلاً، مشيرة إلى أن برنامج الأطفال، لن يعرض بشكل سنوي، بل مرة واحدة كل سنتين، وأكدت أنها حزنت كثيراً عندما علمت بقرار كاظم الساهم بالإنسحاب منه، مضيفة "كاظم شفاف. وكلنا كنا نتعذب في البرنامج وندرس كلماتنا جيداً لأننا نتعامل مع أطفال وكأم إذا شعرت أن أولادي لا يتحملون الخسارة لا يمكن أن أسمح لهم بالمشاركة في البرنامج. لكن الطفل يجب أن يعتاد على مبدأ الربح والخسارة في الحياة".

سياسياً، أشارت نانسي إلى أنّ السياسة لا تجذبها في لبنان، مضيفة أنها تؤيد فريقي 8 آذار و14 آذار لأن مجموع رقميهما هو 22 وهو تاريخ عيد الإستقلال في لبنان. وتابعت "هذه هي الصورة التي أحبها عن لبنان"، واعتبرت أن لبنان على عكس كل دول العالم، لأن الأحزاب فيه أكبر من الوطن .

كما أشارت نانسي أنها لم تفكر بالهجرة من لبنان ابداً، بدليل أنها لا تزال تعيش فيه، وأضافت "لكن عندما يكبر أولادي ووجدت أن مصلحتهم تقضي السفر الى الخارج، فربما أفعل ذلك لأنني مسؤولة عنهما".

نانسي أكدت أنها بدأت تشعر أنها نانسي الهاشم منذ أن تزوجت في العام 2008، ومن قبل هذا التاريخ كانت نانسي عجرم، وأضافت "على المسرح أنا نانسي عجرم دائماً، وداخلياً أنا نانسي الهاشم، لأن عائلتي هي جزء لا يتجزّأ مني".

كما تحدّثت نانسي عن زواجها، وقالت إنّها كانت تزور عيادة زوجها لكي يعالج أسنانها، وكان يتغزّل بها دائماً، ومع الوقت تطوّرت علاقتهما من الصداقة إلى الصداقة العميقة، ثم الحبّ فالزواج. كما أشارت أنّ زوجها فادي الهاشم طلب يدها للزواج في عيد الميلاد وأهداها خاتم سوليتير، وتابعت " أنا اليوم أحبه أكثر. وهو ليس زوجاً فحسب بل حبيب وصديق قريب أستشيره في خطواتي الفنية. فادي ليس طبيباً فقط بل هو فنان أيضاً"، وأكدت أنهما يفكران بإنجاب طفل ثالث لأنّهما يحبّان العائلة الكبيرة.

عن آخر هدية تلقّتها من زوجها في عيد ميلادها، أشارت نانسي أنه أهداها وردة وساعة يد، وأوضحت أنّ زوجها فادي يحب اقتناء الساعات كثيراً وهي أصبحت مثله.أما عن الفنانين الذين عايدوها في هذه المناسبة، فقالت" عايدني من أحب أن يعايدني" .

عن المساواة بين المرأة والرجل، قالت "كل شخص ينظر إليها من منظار خاص. على الصعيد الإنساني والإجتماعي والحقوقي أنا مع المساواة، وأزعل عندما أسمع أن الذكر يرث أكثر من المرأة، ولكن هناك أمور في الحياة وجدت لكي تكون للرجل. أنا أحب فكرة أن يكون الرجل رب العائلة، لأنه يشعرني وأنا وأولادي بالأمان، وهناك قرارات يجب أن يبادر إليها الرجل وأن يكون القرار الأول والأخير فيها له، وقرارت أخرى تكون من مسؤولية المرأة، وأنا كأم وزوجة وأخت أتمّيز عن الرجل بالإهتمام بشؤون البيت ولمّ شمل العائلة".

نانشي أشارت إلى أنها لا تمانع سفر إبنتها وإكمال اختصاصها التعليمي في الخارج، وأيضاً لا تمانع زواجها من دين آخر وقالت "أنا تزوجت رجلاً من دين آخر، لأن فادي ماروني وأنا روم. وانا مع إقرار قانون الزواج المدني في لبنان"، كما أوضحت أنها لا تحبّذ فكرة "التاتو" لإبنتها، لأنه لا يزول، وأشارت إلى أنها مع دخول ابنتها المجال الفني في حال كانت تملك الموهبة وإذا كانت تريد ذلك.

كما قالت إنّها لا تحب السفر في الطائرة، وأن جيجي لامارا يجيب دائماً على إتصالتها وقالت ممازحة "ما في ما يرد"، وعما إذا كانت تزعل إذا كان غيرها من الفنانين لديهم معجبين أكثر منها قالت "أزعل فقط إذا كانوا "فانز" حقيقين وليس مزيفين، وعما إذا كانت تحب أن يدفع زوجها فاتورة هاتفها قالت ضاحكة " أفضل أن يدفع كل شيء عني".

عن وقوفها على مسرح الأولمبيا أوضحت نانسي" وقفت على مسارح كثيرة من بينها "قرطاج" و"جرش" و"ستاد القاهرة" وآخرها في موازين، والسوليدير وقريباً سوف أحيي حفلاً في مهرجان الأرز".

نانسي أكدت أنه لا توجد كيمياء بينها وبين "البصارين" وقالت" ما بحبن أبداً. شو هول بدن ياخدوا مطرح الله".

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