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شرطة دبي تسيطر على حصان تسبب في ازدحام مروري

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شرطة دبي تسيطر على حصان تسبب في ازدحام مروري شرطة دبي تسيطر على حصان تسبب في ازدحام مروري

سيطرت الدوريات الأمنية التابعة لمركز ‫شرطة‬ الراشدية على ‫‏حصان هارب‬ تسبب في ‫ازدحام‬ مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأكد العميد سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية أن  المركز تلقى ظهر اليوم  بلاغا من مركز القيادة والسيطرة يفيد بوجود ‫حصان‬ سائب على شارع الشيخ ‫‏محمد بن زايد‬ بالاتجاه الى إمارة ‫‏الشارقة‬ وعلى وجه السرعة انتقلت الدوريات الامنية الى موقع تواجد الحصان والسيطرة عليه  ونقله الى العيادة البيطرية في منطقة الخوانيج التابعة لبلدية ‫دبي‬ بواسطة عربة نقل الخيول التابعة لإدارة الخيالة في ‫شرطة دبي‬.

وأضاف العميد سعيد بن سليمان انه تبين ان ‫‏الحصان‬ هارب من احدى المدارس في منطقة الراشدية لأغراض تعليمية ورياضية وتعليم الطلاب على ركوب الخيل وبالاستفسار من مدير المدرسة قال انه تلقى مكالمة من حارس المدرسة بأن الحصان تمكن من الهرب اثناء فتح الباب الرئيسي لخروج الحافلات المدرسية وتم الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي.

وحذر مدير مركز الراشدية تربية الخيول او الحيوانات المفترسة في البيوت.

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