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42 قتيلًا مدنيًا على الأقل فى غارات جوية على إدلب وحلب بسوريا

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42 قتيلًا مدنيًا على الأقل فى غارات جوية على إدلب وحلب بسوريا 42 قتيلًا مدنيًا على الأقل فى غارات جوية على إدلب وحلب بسوريا
قتل 42 مدنيا على الأقل، اليوم الأربعاء، فى غارات جوية شنتها طائرات سورية وروسية وآخرى للتحالف الدولى بقيادة أمريكية استهدفت مناطق عدة فى شمال وشمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن: "قتل 15 مدنيًا على الأقل فى غارات شنتها طائرات حربية سورية على قرية فى ريف إدلب (شمال غرب) الغربي، كما قتل عشرة مدنيين آخرين فى غارات روسية وسورية على شمال مدينة حلب وغربها"، مضيفًا: "تسببت غارات للتحالف الدولى بمقتل ستة مدنيين فى مدينة منبج فى ريف حلب الشمالى وعشرة آخرين فى مدينة الرقة فى شمال سوريا".

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