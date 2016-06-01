الجيش السودانى يهدد بإسقاط طائرات تابعة لمنظمات أجنبية اخترقت المجال الجوى

صرح الجيش السودانى، أن أجهزة المراقبة الجوية رصدت فى يومى 17 و20 مايو الماضى، اختراقا للمجال الجوى السودانى، من قبل طائرات تتبع منظمات دولية وإقليمية دون الحصول على إذن مسبق، معلنا أنه سيسقط أية طائرة لا تتبع الإجراءات السليمة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الجيش السودانى، أحمد خليفة الشامى- فى بيان اليوم الأربعاء- أن الاختراق تم من طائرات من طراز "يوشن 76" وهو يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولة، ومخالفة صريحة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية التى تنظم حركة الملاحة الجوية .

وأكد أن القوات المسلحة السودانية، ستتعامل بكل حسم مع أية طائرة لا تتبع الإجراءات السليمة للحصول على التصريح والإذن المسبق، باعتبارها هدفا جويا مشروعا.