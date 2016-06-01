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ضبط 14 حالة غش فى خامس أيام الامتحانات بجامعة المنيا

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ضبط 14 حالة غش فى خامس أيام الامتحانات بجامعة المنيا ضبط 14 حالة غش فى خامس أيام الامتحانات بجامعة المنيا
صرح الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا أنه تم ضبط 14 حالة غش فى خامس أيام الامتحانات بالجامعة، وتم توقيع عقوبة إلغاء مادة لـ10 طلاب بكليات التربية الرياضية والآداب والعلوم والسياحة والفنادق، وعقوبة الإنذار لطالبة بكلية الآداب وحرمان من دخول باقى الامتحانات لطالب بكلية دار العلوم، وإلغاء المادة للطالب الممتحن والمادة التى تليها لطالب بكلية دار العلوم، وإحالة طالب لمجلس التأديب مقيد للحصول على تمهيدى ماجستير بكلية دار العلوم، ليصل إجمالى حالات الغش بالجامعة منذ بدء الامتحانات لـ27 حالة.
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