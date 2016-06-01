محافظ مطروح يتابع استعدادات الأجهزة المختلفة لاستقبال شهر رمضان الكريم

عقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اجتماعا موسعا لوضع خطة للرقابة على السلع التموينية بالأسواق والمحلات التجارية، بمشاركة مديرية التموين ومباحث التموين والمديريات المعنية.

وقد قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح وربطها بكافة مراكز ومدن المحافظة ومديرية التموين لتلقى البلاغات والشكاوى على مدار الساعة طوال شهر رمضان المبارك، لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولى القطاعات المختلفة لنهو أية مشاكل أو شكاوى بصفة دورية.

كما وجه المحافظ بوضع خطة للرقابة التموينية، على المحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز والمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة، أنهت استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية بمراكز المحافظة الـ8 خلال شهر الكريم، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة أقسام المستشفيات المختلفة.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف خلال شهر رمضان وتجهيز سيارات الإسعاف بجميع المستلزمات الطبية والأطقم البشرية بمدن المحافظة وعلى الطرق السريعة وعمل غرفة عمليات رئيسية للطوارئ بمديرية الشئون الصحية على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات المواطنين.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بعرض بيان يومى بموقف الأسعار بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وبيان بموقف الحملات التموينية طوال الشهر، للوقوف على حقيقة الأسعار للتصدى بكل حسم لكل من يحاول رفع الأسعار وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

وناقش استعدادات مديرية الشباب والرياضة لشهر رمضان، حيث من المقرر عمل ندوات دينية مكثفة بجميع مراكز مطروح للشباب والطلائع تحت سن 18 سنة وعمل دورات رياضية للناشئين والرواد ودورة تنس الطاولة وكرة طائرة على الشواطئ، بالإضافة إلى التنسيق لإحضار بعض مشايخ من القاهرة مثل الشيخ مبروك عطية والشيخ خالد الجندى، وبالتنسيق مع الأوقاف لعمل ندوات دينية فى مركز الشباب وعمل دورات رياضية خماسية فى كرة القدم.

وتنفيذ خطة فرع ثقافة مطروح، بتقديم خدمات ثقافية من خلال القوافل الثقاقية ومسابقا حفظ القرآن الكريم واسكتشات صغيرة وفقرات فنية فى المناطق المحرومة بالقرى والنجوع الصحراوية بجميع المراكز والمدن.

وفى مجال التربية والتعليم من المقرر إقامة موائد رحمن مصغرة فى المدارس، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية فى الملاعب الخماسية فى المدارس، وكورال التربية والتعليم بالتنسيق مع قصر الثقافة، لتحديد أيام العرض.

وفى مجال التموين تم عمل شوادر "أهلاً رمضان" فى جميع المراكز لتوفير السلع الأساسية للمواطنين المدعمة بأسعار أقل 30% عن الأسواق.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق مع مركز التحكم بقطاع الكهرباء، لتأمين مصادر الكهرباء ووحدات الديزل، ووجود فرق طوارئ للمتابعة خلال الشهر.

وناشد رئيس قطاع الكهرباء مسئولى الاوقاف، بترشيد استهلاك الكهرباء فى المساجد من تكييف وإنارة بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

ووجه المحافظ بالانتهاء من أعمال الكهرباء بالطريق الغربى وطريق السلوم، وإنارته وتطوير الميادين وإنارة الكورنيش بفوانيس موحدة، ورفع كفاءة الموجود حالياً.

وفى مجال الطب البيطرى سيتم تكثيف الرقابة والتفتيش والكشف على اللحوم والمجازر، والعمل طوال الأسبوع وعمل لجان للتحصينات والتطعيمات، بالتعاون مع الصحة والتموين.

وتمت مناقشة خطة مديرية التضامن الاجتماعى، لعمل ندوات ومسابقات دينية وتوزيع جوائز ليلة القدر وتوزيع 2400 كرتونة واد غذائية على الأرامل والمطلقات.

وطالب المحافظ بعمل سرادق تحت إشراف الأوقاف لتعلية الدعوة الوسطية، من أجل الاستقرار الأمنى بالمحافظة والإخلاص فى العمل من أجل استقرار مصر.

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