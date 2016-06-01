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40 متهما بأحداث "المحامين" بالدقهلية يتهمون محاميا واحدا بالاعتداء عليهم

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40 متهما بأحداث "المحامين" بالدقهلية يتهمون محاميا واحدا بالاعتداء عليهم 40 متهما بأحداث "المحامين" بالدقهلية يتهمون محاميا واحدا بالاعتداء عليهم
اتهم 40 شخصًا من المقبوض عليهم فى أحداث نقابة المحامين بطلخا، المحامى ماجد الحنبلى خلال التحقيقات بالنيابة العامة بأنه هو محدث إصابتهم التى لحقت بهم والمتسبب فيه، وقيامه بإشعال النار فى النقابة وتحطيم بعض الأثاث داخل النقابة.

وأكد ماجد الحنبلى أنه فوجئ بالهجوم على النقابة من قبل المتهمين ولم يتمكن إلا الاتصال والاستغاثة بالشرطة وحاول التصدى للمهاجمين، وأشار إلى أنه أصيب خلال الدفاع عن نقابته بجرح قطعى غائر فى القدم ودخل مستشفى طلخا العام، وتساءل كيف يتم إصابة 40 شخصًا بمفرده، وأضاف أنه يشعر بالتربص ومحاولة الزج به بالقضية للضغط على النقابة والتفاوض مع المتهمين والتنازل عن القضية.


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