الزمالك: مهلة أهلي جدة لسداد قسط صفقة عبد الشافي تنتهي يوم 17 يونيو

قال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك إن المهلة التي منحتها المحكمة الرياضية الدولية لأهلي جدة من أجل دفع القسط الأخيرة من صفقة ضم محمد عبد الشافي تنتهي يوم 19 يونيو الجاري.

وقال زادة: "تنتهي المهلة التي منحتها المحكمة الرياضية لأهلي جدة يوم 19 يونيو، وننتظر وصول قيمة القسط قبل نهاية المهلة".

أهلي جدة كان قد ضم محمد عبد الشافي عام 2014 مقابل 3 ملايين دولار إلا أن الزمالك لم يحصل على القسط الثاني من الصفقة والبالغ مليون و300 ألف.

وأكد الزمالك أنه حصل على حكم بإلزام النادي السعودي بدفع مليون و300 ألف دولار + 5% غرامة تأخير.