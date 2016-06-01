بالصور.. وقفة احتجاجية لتنسيقية تضامن أمام نقابة الأطباء لإعلان رفض الخدمة المدنية

نظمت منذ قليل، تنسيقية "تضامن" المُشكلة من نحو 30 نقابة مهنية وعمالية لرفض قانون الخدمة المدنية، وقفة احتجاجية، أمام نقابة الأطباء بشارع قصر العينى، وللإعلان عن رفضهم لمناقشة مسودة القانون الجديدة للخدمة المدنية بمجلس النواب.

وردد المشاركون فى الوقفة هتافات "عيب يا حكومة عيب يا ذوات الحرامى يسرق شحات، يا مجلس النواب انتوا ليه قافلين الباب، يا حكومة فينك قانون مدنى بينا وبينك، اصحى يا عامل مصر يا مجدع واعرف دورك فى الوردية، عيش حرية عدالة اجتماعية"، ورفعوا لافتات عريضة مكتوب عليها "فاتورة الاصلاح يتحملها الأغنياء، لا للعمل بالسخرة، لا لقانون السخرة المدنية، ننتظر التعديل من نواب الشعب".

وجاء ذلك عقب المؤتمر الصحفى لتنسيقية "تضامن" المُشكلة من نحو 30 نقابة مهنية وعمالية لرفض قانون الخدمة المدنية.

نقابة الأطباء: تأجيل مناقشة بند الأجور بقانون الخدمة المدنية مؤشر سيئ