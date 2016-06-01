أدوار الإضاءة في مشهد الديكور في "سيدتي" غداً

تساهم الإضاءة، حسب المهندس والمصمّم اللبناني جان بو ضومط، في لفت النظر إلى شيء معين يريد المالك إظهاره في مسكنه. يدعو بو ضومط، إلى ضرورة إيلاء هذا العنصر أهميّةً، بدون أن يعني ذلك الابتذال في توظيفه.

كيفية توزيع الاضاءة؟

- في المطبخ: ثمة خياران من الإضاءة، تلك الخفيفة، كما القوية. في هذا الإطار، لا بدّ من أن تحظى هذه المساحة بكمّ كاف من الإضاءة، خصوصاً فوق أسطح العمل لتوفير الرؤية الواضحة لربة المنزل وتمكينها من تمييز الاطعمة والقطع المستخدمة أثناء الطهي. وفي الوقت عينه، يجب أن تتمتّع السيدة بخيار التحكّم في حدةّ الإضاءة، أي تخفيفها خلال فترة الاستراحة، أثناء شرب كوب من العصير أو تتاول الوجبات الحفيفة، مع الحرص على تجنّب استعمال الضوء الأزرق أو الأبيض، الضوء الذي يضفي جواً بارداً على المساحة، بخلاف ذلك الأصفر الذي يضفي شعوراً بالدفء.

- في مساحات الاستقبال: تتبع الإضاءة لعبة مهندس الديكور الفنيّة في مساحات الاستقبال، وذلك بعد التعرّف إلى حاجات المالكين. فهو ينشئ "سينوغرافيا" ضمن هذه المساحة تشبه "سينوغرافيا" المسرح، لكن الأبطال الذين سيؤدون الأدوار هم أصحاب البيت وليس الممثلين، أي أن ثمة قصة يرغب أصحاب المنزل في قصّها من خلال مساحاتهم، أي إضاءة زاوية معيّنة، أو قطعة بعينها، مع تجنب أن ينبع الضوء من السقف حصراً. وإذا لم ترصد ميزانية لإضاءة الجدران و/أو الارضية يمكن استعمال السقف لتثبيت إضاءة منخفصة. علماً بأن الثريا يمكن أن تعلو عن الأرضية 40 سنتيمتراً.

- في غرف النوم: على غرار المطبخ، ثمة خياران من الإضاءة، تلك الخفيفة، كما القوية. في هذا الإطار، ينصح بتثبيت وحدات الإضاءة القوية في منطقة تبديل الملابس لاختيار ما نريد منها، شرط أن لا تؤثر على ألوان الملابس. كذلك، يستحسن تثبيت إضاءة "إل اي دي" داخل الخزانة أو أمامها. ومن المفضّل اختيار الإنارة التي تحاكي ضوء الشمس، بعيداً عن تلك المائلة إلى اللونين الأزرق والأحمر.

أمّا ضمن ركن النوم، فيجب أن ننعم بإضاءة، مع ضرور أن يحظى كل فرد من الثنائي في غرفة النوم الرئيسة بمساحة مستقلة تحافظ على خصوصيته، يتم فصلها عن الأخرى بواسطة الاضاءة، وبذا يتمكن في التحكم بمستوى الإضاءة بدون إزعاج الآخر.

- في الممرّات بين الغرف: يمكن توجيه الإضاءة على القطع إن وجدت، كمكتبة أو صورة معلّقة على الجدار بهدف إبرازها. عموماً، لا بد من إضاءة الممرّ بشكل كاف لتسهيل عملية المشي بدون تعثر.

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(إن الصور المرفقة مع هذه المادة مقدّمة من شركة ID Beirut المتخصصة في مجال الإضاءة).

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