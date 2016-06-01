حركة الشباب الصومالية تهاجم فندقا فى مقديشو ومقتل 3 أشخاص

أعلنت حركة الشباب المتشددة فى الصومال مسؤوليتها عن هجوم بسيارة ملغومة استهدف فندقا فى وسط مقديشو اليوم الأربعاء، وقالت إن عددا من مقاتليها اقتحموا المبنى بينما قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص قتلى.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية فى الحركة لرويترز: "هاجمنا الفندق بسيارة ملغومة ودخلناه. سنعلن التفاصيل لاحقا."

وقالت شرطة مقديشو إن بعض المسلحين اقتحموا الفندق على ما يبدو، وأضافت: "نعتقد أن بعض المقاتلين داخل الفندق لكننا لسنا متأكدين. تأكدنا حتى الآن من مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين."

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