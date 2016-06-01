حافظي على رائحة عطرك طوال اليوم

نتيجة الحرارة العالية والعرق المستمر في الصيف قد تزول رائحة العطر بسرعة، ولا تستطيعين الاستمتاع بها سوى دقائق معدودة، خصوصاً في ساعات النهارات الشديدة الحرارة.

فكيف يمكنك الحفاظ على رائحة عطرك لفترة أطول حتى تتمتّعي بمزيد من الجاذبية والثقة بالنفس؟

إليك هذه الطرق من "سيِّدتي نت":

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1.احرصي على وضع العطر في أماكن النبض في جميع أنحاء جسمك؛ فأماكن النبض تساعد على انبعاث العطر بشكل متواصل، كلّما ارتفعت حرارة جسمك. كذلك ينبغي وضع العطر خلف أذنيك، لأنه المكان الأكثر تفاعلاً مع العطور؛ لأنه غير معرّض للهواء.

2.قومي بوضع العطر بعد الاستحمام مباشرة، فالمسامّ تكون مفتوحة وتسمح بامتصاص العطر والحفاظ على رائحته لأطول فترة ممكنة.

3.قومي برشّ العطر على الملابس قبل ارتدائها للحفاظ على رائحتها طيّبة باستمرار.

4.في الصيف، لا تعتمدي على العطر فقط، ولكن أثناء الاستحمام، قومي بغسل جسمك بالغسولات ذات الرائحة العطرة، ولا تكتفي بذلك، بل ضعي اللوشن على جسمك، وانتهي بالعطر المفضّل لديك لضمان رائحة طيّبة لأطول فترة.

5.احرصي دائماً على التخلّص من الشعر الزائد من جسمك، خصوصاً تحت ذراعيك؛ فهذه المنطقة من أكثر الأماكن عرضة للتعرّق، كما عليك تجنب تناول الأطعمة التي تؤثر في رائحة العرق كالمخللات والقهوة والبهارات.

6.احرصي على شرب ما لا يقلّ عن لترين من الماء يومياً للحفاظ على بشرتك وتغذيتها داخلياً.

7.ارتدي الملابس القطنية باستمرار، لأنها تمتصّ العرق والرائحة الكريهة.

8.احرصي على تناول كوب من البرتقال مع الليمون والنعناع يومياً في الصباح على الريق، ممّا يعطّر جسمك طبيعيّاً طوال اليوم.