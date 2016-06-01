مستحضرات لتأسيس البشرة بشكل طبيعي في رمضان

تتعرض البشرة في أيام صوم شهر رمضان للجفاف، ما يؤدّي إلى تغيّر لونها في فترة النهار، فتُصبح شاحبة. من المحبّذ في هذه الفترة ألا تستخدمي المكياج القوي، على الرغم من أنّك تحتاجين إلى القليل من مستحضرات التجميل لتوحيد لون البشرة وإشراق الوجه بشكل طبيعيّ.

إليك 10 مستحضرات مناسبة من آخر إصدارات أهمّ الماركات العالمية:



1. طبّقي القليل من هذه البودرة على وجنتيك لمنحها لوناً طبيعياً

بودرة الوجنتين " مالتي بلاش" Multi Blush من كلارنس Clarins

2. ضعي هذه العلبة مع الفرشاة في حقيبتك لإعادة الإشراق إلى وجهك في فترة النهار

بودرة الوجنتين " زو بلاش" The Blush من دولتشي أند غابانا Dolce and Gabbana

3. أما إذا كانت بشرتك شاحبة كثيراً فننصحك باستخدام هذا النوع من بودرة الوجنتين

بودرة الوجنتين " بروجكت زاك بوزن" Project Zac Posen من ماك Mac

4. مستحضر أساسيّ لتوحيد لون البشرة بشكل طبيعي

بودرة الأساس" وانديرفيل كاشن فاونديشن" Wonderful Cushion Foundation من سيفورا Sephora

5. لإخفاء العيوب تحتاجين إلى:

بودرة من لون البشرة " نيود اير غلوينغ غاردن نيود" Nude Air Glowing Gardens Nude من ديور Dior

6. هذا المزيج من الألوان يوحّد لون البشرة بشكل طبيعيّ جداً

بودرة الوجه " فيس باليت كوليكتر" Face Palette Collector من ايف سان لوران بوتيه Yves Saint Laurent Beaute

7.أحياناً تحتاجين إلى رفع وجنتيك بلون فاتح

" امباشيند بلاش" Impassioned Blush من نارس Nars

8. إذا كان في بشرتك الكثير من العيوب، فأنت تحتاجين إلى بودرة من لونين

بودرة الوجه " لي بيج" Les Beiges من شانيل Chanel

9. لصاحبات البشرة السمراء ستحتجن إلى القليل من البرونز

برونزر " تيراكوتا برونزيمغ باودر" Terracotta Bronzing podwer من غيرلان Guerlain

10.وفي فترات المساء، لا تتردي في استخدام الهايلاتر

هايلاتر " هايلايتينغ باودر" Highlighting Powder من بوبي براون Bobbi Brown