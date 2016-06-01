بالصور.. معآ للقضاء على سوسة النخيل الحمراء ندوات بمزارع النخيل بالوادى الجديد‎

نظم مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد زيارة ميدانية لحقول النخيل بقرية المنيرة تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، وبالتعاون مع القطاع الزراعى وإذاعة الوادى الجديد والوحدة المحلية لقرية المنيرة والجمعية الخيرية بالقرية وبحضور جمال سليمان رئيس قرية المنيرة، ومنصور سعيد ادم مدير مركز النيل للإعلام و حسن يونس رئيس الجمعية الخيرية، شارك فى الزيارة مجموعة من المزارعين من مركز ومدينة الخارجة

وقال منصور سعيد مدير مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد ان فعاليات الزيارة بدات بلقاء تحت ظلال النخيل بمزرعة أحد مزارعى قرية المنيرة والتى ظهرت بها سوسة النخيل حيث أكد ربيع بلال مدير عام إعلام وسط الصعيد على أهمية النخيل كمحصول إستراتيجى للمحافظة واشاد بدور مركز النيل لتبنيه القضايا الملحة التى تهم المواطن وخاصة فئة المزارعين وتحدث المختصين من قطاع الزراعة عن الوضع الراهن لإصابات سوسة النخيل الحمراء ونتائج المكافحة واضاف المهندس أحمد عبدالكريم مدير الإدارة الزراعية بان فرق العمل تعاملت مع حالات الإصابة فى المناطق المختلفة وفقآ لما تم التدريب عليه وتم محاصرة المناطق المصابة حتى لاتحدث عدوى للمناطق المجاورة.

كما أكد مهندس عبدالنعيم إسماعيل مدير إدارة المكافحة على سرعة الإبلاغ عن ظهور أى حالات اصابة حتى يتم التعامل معها قبل مرحلة الخطورة.