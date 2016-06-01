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المعارضة السورية تقترح هدنة على مستوى البلاد فى رمضان

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المعارضة السورية تقترح هدنة على مستوى البلاد فى رمضان المعارضة السورية تقترح هدنة على مستوى البلاد فى رمضان
قالت بسمة قضمانى العضو فى وفد الهيئة العليا للمفاوضات التى تمثل المعارضة السورية الرئيسية أن الهيئة أرسلت خطابا للأمم المتحدة يقترح هدنة على مستوى البلاد فى شهر رمضان.

وقالت قضمانى "الخطاب الذى أرسل إلى (الأمين العام للأمم المتحدة) بان جى مون يقترح هدنة، نعلم أنه ينبغى أن تكون هناك هدنة، واحترام كامل للهدنة فى أرجاء البلاد طوال شهر رمضان."

وأضاف "رمضان يحل الأسبوع القادم، هذا من شأنه أن يبدأ فى تهيئة الظروف المناسبة الأجواء المناسبة لعودتنا إلى (محادثات السلام) فى جنيف. هذا هو ما تنويه الهيئة العليا للمفاوضات."
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