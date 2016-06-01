الجامعة العرببة ووكالة الأنباء الصينية تتفقان على تبادل الخبرات والكوادر

اتفقت الأمانة العامة للجامعة العربية مع مسئولين صينيين على تبادل الخبرات الإعلامية والتدريب وتبادل الزيارات بين وفود إعلامية من الجانبين للتنسيق لتفعيل المشروعات المشتركة، خاصة تلك التى رسخها المنتدى العربى - الصينى.

جاء ذلك خلال استقبال مدير إدارة الإعلام بالجامعة العربية فالح المطيرى، لوفد إعلامى صينى برئاسة نائب رئيس وكالة أنباء الصين لونغ شين نان.

وقال المطيرى، فى تصريح للصحفيين عقب اللقاء، إنه تم خلال اللقاء بحث عدد من المشروعات المشتركة مع الوفد الصينى فى المجال الإعلامى وسبل تنمية التعاون مع الجامعة العربية، لافتا إلى أن الجانب الصينى أبدى حرصا كبيرا على إبراز الأخبار التى تخص القضايا العربية.

وأكد المطيرى أهمية التعاون مع الصين كطرف فاعل على الساحة الدولية، موضحا أن الجامعة حريصة أيضا على زيادة آفاق هذا التعاون على كافة المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية والإعلامية، منوها بالموقف الصينى المتقدم إزاء القضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية، كما أن هناك مشروعات شراكة اقتصادية كبيرة لها مع الدول العربية، ووكالة الأنباء الصينية "شينخوا" التى تعد من الوكالات الإعلامية المتميزة فى العالم ولها شراكات وتعاون مثمر مع عدد من الدول العربية .

وقال المطيرى إن الجامعة العربية حريصة على دفع عجلة التطور الإعلامى من خلال التعاون والتنسيق مع الوكالات الإعلامية المتميزة والاتفاق على مشروعات مشتركة معها.

ولفت المطيرى إلى أن المنتدى العربى - الصينى يتضمن تعاونا إعلاميا وهناك اهتمام بتفعيل هذا التعاون لخدمة الكوادر الإعلامية فى الجامعة العربية وإبراز القضايا العربية فى الإعلام الصينى.

وأضاف أن هذا التنسيق يأتى أيضا فى إطار تفعيل مجالات الشراكة العربى الصينى والتى أكد عليها الرئيس الصينى خلال زيارته للجامعة العربية، موضحا أنه سيتم تطوير هذا التعاون بما يخدم العلاقات بين الجانبين.

واعتبر المطيرى أن وكالة الأنباء الصينية تشكل أحد المنافذ الإعلامية المهمة للتعبير عن قضايا المنطقة، موضحا أنها موجهة لشعب يتجاوز المليار، كما أن لديها صفحة بأربع لغات هى الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية.

وقال المطيرى إنه فى إطار التعاون المشترك وحرصا على إيصال أخبار الوطن العربى للصين ومختلف دول العالم، قمت بزيارة لمقر وكالة أنباء الصين بالقاهرة وشاركت فى إطلاق صفحة لها على "فيس بوك" و"تويتر" تصدر أخبارها باللغة العربية.

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