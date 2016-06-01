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نبيل العربى يبحث مع رئيس وزراء المجر الأوضاع بفلسطين وسوريا وليبيا واليمن

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نبيل العربى يبحث مع رئيس وزراء المجر الأوضاع بفلسطين وسوريا وليبيا واليمن نبيل العربى يبحث مع رئيس وزراء المجر الأوضاع بفلسطين وسوريا وليبيا واليمن
عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، تركزت حول تطورات الأوضاع فى المنطقة والعلاقات العربية - الأوروبية فى شتى المجالات، وذلك فى إطار آلية التعاون المشترك بين الجانبين والتحضير للاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى الدورى المزمع عقده بالقاهرة خلال الفترة المقبلة .

كما تم ، خلال اللقاء، استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة حاليا للدفع قدما بعملية السلام .

وتناولت مباحثات العربى ورئيس وزراء المجر، الجهود المبذولة من أجل التوصل لحل سياسى للأزمات فى سوريا وليبيا واليمن، والتعاون فى مكافحة الإرهاب، ومعالجة أزمة تدفق اللاجئين والنازحين إلى أوروبا ، والتصدى لتداعيات الهجرة غير الشرعية فى حوض البحر المتوسط.
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