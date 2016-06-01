أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل قائد وحدة المخابرات فى حركة الشباب الصومالية

Google+ Print
مقتل قائد وحدة المخابرات فى حركة الشباب الصومالية مقتل قائد وحدة المخابرات فى حركة الشباب الصومالية
قال مسؤول حكومى صومالى اليوم الأربعاء أن قوات الأمن الصومالية قتلت رئيس وحدة المخابرات فى حركة الشباب المتشددة.

وقال عبد الفتاح عمر المتحدث باسم بلدية مقديشو أن ضباطا بالمخابرات قتلوا الرجل المعروف باسم داود والذى كان يرأس وحدة المخابرات فى الحركة. ولم يذكر عمر تفاصيل بشأن متى قتل الرجل.

ولم يتسن على الفور الاتصال بحركة الشباب للتعقيب.

وطردت قوات الاتحاد الأفريقى حركة الشباب من مقديشو عام 2011 وفى العام الماضى طردت قوة الاتحاد الافريقى والجيش الصومالى الحركة من معاقلها فى الجنوب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365