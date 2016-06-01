مقتل قائد وحدة المخابرات فى حركة الشباب الصومالية

قال مسؤول حكومى صومالى اليوم الأربعاء أن قوات الأمن الصومالية قتلت رئيس وحدة المخابرات فى حركة الشباب المتشددة.

وقال عبد الفتاح عمر المتحدث باسم بلدية مقديشو أن ضباطا بالمخابرات قتلوا الرجل المعروف باسم داود والذى كان يرأس وحدة المخابرات فى الحركة. ولم يذكر عمر تفاصيل بشأن متى قتل الرجل.

ولم يتسن على الفور الاتصال بحركة الشباب للتعقيب.

وطردت قوات الاتحاد الأفريقى حركة الشباب من مقديشو عام 2011 وفى العام الماضى طردت قوة الاتحاد الافريقى والجيش الصومالى الحركة من معاقلها فى الجنوب.

>