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سقوط سيارة تابعة لـ"البريد" بها 900 ألف جنيه بترعة فى الدقهلية

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سقوط سيارة تابعة لـ"البريد" بها 900 ألف جنيه بترعة فى الدقهلية سقوط سيارة تابعة لـ"البريد" بها 900 ألف جنيه بترعة فى الدقهلية
انتشلت قوات الإنقاذ النهرى وقوات مركز شرطة نبروه فى محافظة الدقهلية، سيارة تابعة للهيئة القومية للبريد سقطت فى ترعة نشا التابعة لمركز نبروه.

تلقى اللواء عاصم حمزة، إخطارا من العميد أشرف الخلاوى مأمور مركز شرطة نبروه يفيد بسقوط سيارة بريد بترعة نشا، على الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الحماية المدنية وتمكنوا من انتشال السيارة رقم "د.ط.ب" 1294 الهيئة القومية للبريد بها 900 ألف جنيه فى بحر نشا.

وتبين أن السيارة كان يستقلها السائق شريف عادل شفيق، والموظف بهجت مصطفى صالح الألفى، والحراسة أمين شرطة محمد السيد عبد الجليل تابع للنقل والمواصلات، وتحرر عن ذلك المحضر 2826 إدارى نبروه 2016.


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