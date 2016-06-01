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رئيس الوزراء يبحث مع نظيره المجري سبل دفع العلاقات الثنائية

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رئيس الوزراء يبحث مع نظيره المجري سبل دفع العلاقات الثنائية رئيس الوزراء يبحث مع نظيره المجري سبل دفع العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء شريف إسماعيل

بدأت منذ قليل، جلسة المباحثات الرسمية بمقر مجلس الوزراء بين المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، الذي يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى وذلك لبحث أوجه دفع علاقات التعاون الثنائية في العديد من المجالات.

يذكر أن زيارة رئيس وزراء المجر والوفد المرافق له لمصر، التي تستمر حتى الثاني من يونيو الجاري، تأتي في إطار حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية المشتركة وتحقيق المزيد من التعاون في مختلف المجالات.

واستهلت في وقت سابق بتوقيع عدد من الاتفاقات في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، كما تتضمن أيضا عقد اجتماعات لمجلس الأعمال المصري المجري المشترك لبحث عدد من المشروعات ومجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

أ ش أ

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