كوبا أمريكا – المجموعة الأولى.. طموح كلينسمان مع أمريكا يتحدى كبرياء كولومبيا وباراجواي

تضم المجموعة الأولى من مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2016 أربعة من أقوى المنتخبات هم أمريكا وكولومبيا وكوستاريكا وباراجواي.

أمريكا المستضيفة ومدربها يورجن كلينسمان الذي يرغب في تحقيق شيئا ما مع نجومه بالإضافة لأحلام الثنائي كوستاريكا ومدربه أوسكار راميريز، وباراجواي الذي فشل العام الماضي في بلوغ النهائي ومدربه رامون دياز، وأخيرا خوسيه بيكرمان المخضرم مع كولومبيا ونجومه.

مواجهات سابقة

واجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره الكولومبي يوم 14 نوفمبر عام 2014 في مباراة ودية، كلينسمان خسر من بيكرمان بنتيجة 2-1، سجل أهداف كولومبيا باكا وتيوفيلو جوتييريز وسجل جوزي ألتيدور هدف أمريكا.

في حين أن أوسكار راميريز مدرب كوستاريكا لم يواجه بعد رامون دياز مدرب باراجوي وتلك ستكون مواجهتهما الأولى.

كلينسمان لم يفز أيضا على أوسكار راميريز مدرب كوستاريكا إذ أنهما تواجها وديا في أكتوبر 2015 وخسر المنتخب الأمريكي بهدف دون رد.

بينما لم يواجه بيكرمان مدرب كولومبيا نظيرها رامون دياز مدرب باراجواي.

كذلك بيكرمان مع كولومبيا لم يواجه أوسكار راميريز مدرب كوستاريكا إذ أن الأخير تولى المهمة في أغسطس 2015.

الحال نفسه مع يورجن كلينسمان الذي تولى مهمة تدريب الولايات المتحدة في 2011 بينما تولى رامون دياز مهمة تدريب باراجواي في 2014.

لا بيكرمان ولا أوسكار راميريز ولا رامون دياز فازوا بالألقاب مع منتخباتهم فقط يورجن كلينسمان مع الولايات المتحدة فاز ببطولة الكأس الذهبية عام 2013 وبكل تأكيد يطمح في الفوز بكوبا أمريكا الآن لا سيما والبطولة في أمريكا.

نجوم المجموعة

أمريكا

لدى أمريكا عدد من النجوم في الملعب لكن أبرزهم هو القائد ونجم خط الوسط مايكل برادلي صاحب الـ28 عاما وشارك مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في 108 مباراة دولية في كل المسابقات أو وديا وسجل 15 هدفا وصنع 19 أخرين وطرد مرة وحيدة فقط معه.

هناك أيضا كلينت ديمبسي الذي شارك في 113 مباراة مع منتخب بلاده في كافة المسابقات وعلى الصعيد الودي أيا وسجل 47 هدفا كما صنع 11 اخرين ولم يطرد قط.

كوستاريكا

برايان رويز قائد المنتخب شارك مع كوستاريكا في 84 مباراة دولية بكل المسابقات وعلى الصعيد الودي أيضا سجل 21 هدفا كما صنع 14 هدفا أخرين طوال مسيرته الدولية.

يوجد أيضا جويل كامبل لاعب أرسنال الذي شارك في 61 مباراة بكل المسابقات مع منتخب بلاده وسجل 11 هدفا كما صنع 10 أخرين وشارك في 3 مباريات ببطولة كوبا أمريكا وسجل هدف وحيد.

باراجواي

يتعبر درليس جونزاليز أحد أفضل لاعبي منتخب باراجواي، مهاجم دينامو كييف شارك مع منتخب بلاده حتى الآن في 20 مباراة دولية وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد وطرد مرة وحيدة في مباراة ودية، من المنتظر أن يقدم مستوى جيد مع منتخب بلاده.

يوجد أيضا نيلسون فالديز مهاجم سياتل ساوندرز، لعب مع منتخب بلاده في 67 مباراة دولية وسجل 11 هدفا كما صنع هدفين وتحصل على بطاقة حمراء وحيدة في مباراة ودية دولية.

كولومبيا

قائد منتخب كولومبيا في البطولة هو جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الذي شارك في 39 مباراة دولية مع اللوس كافيتيروس وسجل 13 هدفا وصنع 10 أخرين، وشارك في وقت سابق ببطولة كوبا أمريكا في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف بالبطولة.

زميله في الهجوم هو كارلوس باكا نجم ميلان، شارك مع منتخب كولومبيا في 25 مباراة دولية وسجل 8 أهداف وصنع 5 أخرين وتحصل على بطاقة حمراء وحيدة في مسيرته الدولية كانت ببطولة كوبا أمريكا التي شارك في مباراتين بها ولم يقدم شيئا يذكر.