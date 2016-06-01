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بالصور.. محافظ سوهاج يشهد "تجربة الطوارئ متسعة النطاق 2016" بالمطار

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بالصور.. محافظ سوهاج يشهد "تجربة الطوارئ متسعة النطاق 2016" بالمطار بالصور.. محافظ سوهاج يشهد "تجربة الطوارئ متسعة النطاق 2016" بالمطار
شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم سيناريو الأزمات بمطار سوهاج الدولي "تجربة الطوارئ متسعة النطاق 2016" بحضور اللواء طيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء طيار عبد الوهاب أحمد مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون العمليات، واللواء عادل عبد العظيم مساعد اول وزير الداخلية لوسط الصعيد، واللواء احمد ابو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج .

وأشاد المحافظ بقدرة الأجهزة التى شاركت فى مواجهة الأزمة حيث قام كل جهاز بتقديم المساعدة المطلوبة منه في مواجهة الأزمة وقامت قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف والحريق وأجهزة المطار والحجر الصحى بالتنسيق مع غرفة الأزمات الموجودة بالمطار وبالمحافظة حيث بدأت تجربة الطوارئ متسعة النطاق بوجود مشكلة فى أحد محركات الطائرة وهبطت لمدرج المطار وانحرفت عنه مما سبب حريق بجناح الطائرة.

وتوجهت سيارات الحماية المدنية للتعامل مع الحريق ، وقام فريق الانقاذ بإخراج المصابين والضحايا من الطائرة، وفى نفس اللحظة تحركت سيارات الإسعاف الموجود بالمطار بالإضافة إلى سيارات الإسعاف القريبة منه.

وتم عمل 3 خيام لنقل المصابين والناجين والضحايا إليهم حتي وصول سيارات الاسعاف وعلاج الحالات البسيطة ونقلهم إلي المستشفيات القريبة " مستشفى سوهاج العام، والمستشفى التعليمى، ومستشفي الهلال".

وأصدر المركز الصحفي الخاص بالمطار بيانا صحفيا بالحادثة وأسبابها وأعداد المصابين والمتوفين وقامت فرق البحث الجنائي لحوادث الطائرات بفحص الطائرة المنكوبة.

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يشهد سيناريو الازمات بمطار سوهاج الدولى (1)

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يشهد سيناريو الازمات بمطار سوهاج الدولى (2)

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يشهد سيناريو الازمات بمطار سوهاج الدولى (3)

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يشهد سيناريو الازمات بمطار سوهاج الدولى (4)

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يشهد سيناريو الازمات بمطار سوهاج الدولى (5)

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يشهد سيناريو الازمات بمطار سوهاج الدولى (6)

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يشهد سيناريو الازمات بمطار سوهاج الدولى (7)


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