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بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم

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بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم
شهد اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى أمين والطويل بمركز إطسا.

كانت خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين إثر مشاجرة بقرية قلمشاة بمركز إطسا راح ضحيتها أحد أبناء العائلتين وتمكنت مجهودات الأجهزة الأمنية والشعبية وعدد من النواب وكبار العائلات فى إقناع العائلتين بالصلح بينها ونبذ الخلافات وتم الاتفاق على عقد جلسة صلح بالقرية اليوم.

وشهد الجلسة التى عقدت بسرادق كبيرة بوسط القرية القيادات الأمنية وكبار العائلات وأبناء القرية وعدد من أعضاء مجلس النواب وتم تقديم الكفن لأهل القتيل وطلب العفو منهم وتعانق الطرفان واتفقا على نبذ الخلافات والصلح بينهما وتحرر عن الصلح المحضر رقم 3875/2016 إدارى مركز إطسا.

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم (1)

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم (2)

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم (3)

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم (4)


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