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ممثل صندوق الأمم المتحدة: 2.5 مليون سيدة تعرضن للتحرش العام الماضى

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ممثل صندوق الأمم المتحدة: 2.5 مليون سيدة تعرضن للتحرش العام الماضى ممثل صندوق الأمم المتحدة: 2.5 مليون سيدة تعرضن للتحرش العام الماضى
صرح الدكتور مجدى خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، خلال المؤتمر الأول فى لعرض نتائج المسح الاقتصادى للعنف ضد المرأة، قائلا: " نحتاج إلى وقفة مع أنفسنا لمواجهة الأرقام الصادمة التى كشفها المسح الاقتصادى الأول لرصد حجم ظاهرة العنف ضد المرأة والتكلفة التى تتكبدها فيما بعد نتيجة هذا العنف.

وأضاف هناك سيدة من بين كل 6 سيدات تعرضن للعنف فى مصر، و3 سيدات من بين كل 10 نساء تزوجن فى عمر مبكرة تعرضن لكل أشكال العنف الجنسى والبدنى، وهو ما نتج عنه ارتفاع حالات الإجهاض وولادة أطفال مبتسرين وتأثير ذلك على صحة المرأة العامة والصحة والإنجابية.

وأشار إلى أن حساب تكلفة الدولة والأسرة بسبب العنف يجعلنا نعمل فى خطة واحدة للتقليل من هذه التكلفة حتى نستطيع الاستفادة من هذه الأموال وتوجيهها إلى الأوجه النافعة فى عمل مشروعات صغيرة للفتيات أو أى وجه من أوجه الاستفادة.

ومن الأرقام التى كشف عنها المسح الاقتصادى لجهاز التعبئة والإحصاء أن هناك أكثر من 16 ألف فتاة من عمر 18 سنة تعرضن للتحرش الجنسى فى المؤسسات التعليمية خلال عام، و2 مليون ونصف امرأة عانين من أشكال مختلفة من التحرش الجنسى فى الشوارع فى العام الماضى فقط.


>مؤتمر "العنف ضد المرأة" : 7 ملايين امرأة يعانين على يد الزوج أو الأسرة

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مصر 365

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