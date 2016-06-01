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شاهد.. البوستر الدعائي لبرنامج «أوعي يجيلك إدوارد» على «Ontv»

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ادوارد

ادوارد

كتبت- إنجي لطفي

تنشر وكالة “ONA”، البوستر الدعائي الأول لبرنامج الفنان الكوميدي إدوارد والذي يحمل عنوان “أوعى يجيلك إدوارد” والمقرر عرضه على قناة ” ONTV ” في رمضان المقبل.

ومن المقرر أن يظهر الفنان إدوارد في ثلاث شخصيات مختلفة، هي “رجل صعيدي، ورجل عجوز، وإمرأة”، حيث تدور فكرة البرنامج على مقالب الكاميرا الخفية مع المواطنين في الشارع.

وكانت ONA قد انفردت بتفاصيل فكرة المقلب حيث يظهر الفنان إدوارد في ثلاث شخصيات مختلفة. فمن المقرر أن يجسد شخصية رجل صعيدي، ورجل عجوز، وإمرأة.

يذكر أن ONTV استطاعت أن تفوز بحق البث الحصري لمجموعة من الأعمال الدرامية المميزة لعرضها خلال شهر رمضان، وهم:” شهادة ميلاد، القيصر، وأزمة نسب لـ”زينة”، ومسلسل سبع أرواح، الذي يلعب بطولته خالد النبوي، ومسلسل “الطبال” لأمير كرارة.

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أونا