كوبا أمريكا - تقرير في الجول.. 8 مواهب تنتظر التألق في البطولة

تعتبر أمريكا الجنوبية أرضا خصبة بالمواهب الكروية المميزة حيث تتجه أنظار كل الكشافين إلى البطولة من أجل مراقبة الأسماء الشابة التي تنجح في حجز أماكنها وسط قوائم الكبار في البطولة.

وشهدت بطولة كوبا أمريكا التي ستقام خلال الصيف الجاري في الثالث من يونيو ضم 12 لاعبا تحت سن الـ20 عاما في قوائم منتخباتهم المشاركة بكوبا 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 8 مواهب يجب ألا تفوتك في البطولة.

كريستان بوسليتش

جناح بروسيا دورتموند يعتبر اللاعب الأصغر في هذه البطولة حيث يبلغ من العمر 17 عاما فقط وكان عام 2016 مميزا للاعب فحصل على مشاركاته الأولى مع الفريق الأول لدورتموند.

بوسليتش لعب 3 مباريات دولية سابقة مع المنتخب الأمريكي ويمتلك هدفا وحيد

برونو ميراندا

مهاجم منتخب بوليفيا صاحب الـ18 عاما تم استدعاؤه لقائمة المنتخب الأول للمشاركة في البطولة ولم يشارك سوى في مباراة ودية وحيدة معهم كانت منذ يومين أمام الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للبطولة.

مهاجم يونيفيرسداد التشيلي يمتلك أربعة أهداف في 8 مشاركات مع منتخبات بوليفيا للناشئين.

بلاس ريفيروس

الظهير الأيسر صاحب الـ18 عاما يعتبر من المواهب المميزة في باراجواي والتي جعلت نادي بازل السويسري يعجل بالتعاقد معه قبل إنطلاق البطولة قادما من أولمبيا الباراجوياني.

ريفيروس لعب مباراة وحيدة مع المنتخب الأول ولكنه كان أحد الأسماء المميزة في منتخب الناشئين في الباراجواي حيث شارك معهم في 12 مباراة.

جابرييل باربوسا

المهاجم البرازيلي نجح في الحصول على ثقة دونجا لخلافة نيمار في الخط الأمامي للسيليساو خلال بطولة كوبا أمريكا.

صاحب الـ19 عاما سجل هدفا في المباراة الوحيدة التي لعبها مع البرازيل أمام بنما بجانب كونه هداف البرازيل الأول في المنتخبات السنية الأصغر مسجلا 13 هدف في 23 مباراة دولية مع منتخبات الشباب المتعددة.

مارلوس مورينيو

الجناح الكولومبي المميز صاحب الـ19 عاما قدم موسما جيدا مع فريقه أتليتكو ناسيونال لينال ثقة مدربه خوسيه بيكرمان الذي ضمه لقائمته المسافرة للبطولة في أمريكا.

اللاعب شارك في 3 مباريات دولية حتى الآن صنع خلالهم هدفا وحيدا كان في تصفيات كأس العالم أمام بوليفيا مارس الماضي.

إسماعيل دياز

الجناح البنمي المميز تنتظره أوروبا مستقبلا بعد تسجيله 13 هدفا في 35 مباراة مع فريق شباب بورتو البرتغالي وقيادته لهم للفوز بالدوري الدرجة ثانية البرتغالي ليتم استدعاء صاحب الـ19 عاما لتمثيل منتخب بلاده.

سجل مع منتخب بنما هدفا في مباراتين، بجانب 7 أهداف في 14 مباراة مع منتخبات الناشئيين.

أدالبيرتو بيناراندا

جناح جرانادا الإسباني المعار من واتفورد قدم موسما جيدا في إسبانيا مع فريقه مسجلا 8 أهداف ومهديا زملائه 5 أخرين في 36 مشاركة ليتم استدعاء صاحب الـ19 عاما لتمثيل منتخب فينزويلا في كوبا أمريكا.

بيناراندا يمتلك في رصيده الدولي مشاركتين ولم يفتتح بعد سجله التهديفي مع منتخب بلاده.

أنتونيو سانبريا

مهاجم أخر مميز سيظهر في البطولة مع منتخب باراجواي وهو سانبريا أحد إنتاجات أكاديمية لاماسيا والمعار من روما إلى سبورتينج خيخون.

سانبريا سجل 11 هدفا لفريقه الموسم الماضي وأكمل حتى الآن 5 مباريات دولية مع منتخب بلاده لم يسجل خلالهم أي هدف حتى الآن.

اللاعب تم استدعاؤه لأول مرة للمنتخب البارجوياني في أغسطس 2013 عندما شارك لثمانية دقائق في تعادل منتخب بلاده مع ألمانيا وديا.