حبس 39 متهمًا فى أحداث نقابة المحامين بالدقهلية 4 أيام وتسليم حدث لوالده

قررت نيابة طلخا بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس 39 من المتهمين فى أحداث نقابة المحامين بطلخا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم المتهم الحدث إلى ولى أمره.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال المتهمين جميعًا، وقد وجهت إليهم تهمة الاعتداء على المنشآت بالضرب وحمل السلاح وقد كلف المحامى العام رئيس نيابة طلخا بعمل معاينة لمقر نقابة المحامين، وإرسال الأدلة الجنائية، كما أمر بانتداب لجنة من المحافظة لبيان وحصر قيمة التلفيات التى وقعت بالنقابة.

وكانت نقابة المحامين بطلخا شهدت بعض أعمال العنف والشغب بين مؤجرى قاعات النقابة وبين أعضاء النقابة، نتيجة قيام أعضاء النقابة بفسخ العقد وفتح واستلام القاعات بدون التفاوض مع المؤجر.

- النيابة تنتدب الأدلة الجنائية ولجنة لحصر تلفيات مقر نقابة محامى طلخا