المتحدث باسم الرئاسة: المجر أعلنت رغبتها فى تدريب العمالة المحلية المصرية

اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع، والخارجية، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، والمالية، والاستثمار، ومن الجانب المجرى وزراء الخارجية والتجارة، والاقتصاد الوطنى، والتنمية الوطنية، والدفاع، والزراعة، الذين يمثلون نصف أعضاء الحكومة المجرية.

وعقد الرئيس لقاء ثنائياً مع رئيس الوزراء المجرى بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى خارجية البلدين، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيس وزراء المجر فى زيارته الأولى للقاهرة، مشيداً بما شهدته العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين منذ عام 1939من تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية العمل على تنمية التعاون المشترك خلال الفترة القادمة فى مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى.

وأشار الرئيس إلى زيارته إلى المجر خلال العام الماضى والتى مثلت نقطة انطلاق جديدة للعديد من مجالات التعاون بين البلدين، أكدتها زيارة رئيس الوزراء المجرى للقاهرة، حيث ستشهد الفترة المقبلة متابعة لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارتين.

وأشاد الرئيس بمواقف المجر الداعمة للإرادة الحرة للشعب المصرى وخياراته المستقلة، فضلاً عن تفهمها لطبيعة التطورات التى مرت بها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء المجر عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بعلاقات الصداقة الوطيدة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، وما شهدته تلك العلاقات الممتدة من تفاهم مستمر ودعم متبادل، موضحاً أن تلك العلاقات لم تشهد أى خلافٍ على مدى 70 عاماً.

وأشاد "أوربان" بما حققته مصر من استقرارٍ سياسى وتقدم اقتصادى على مدار العامين الماضيين، كما أعرب عن تقدير بلاده لدور مصر المحورى وإسهامات قيادتها السياسية المُقدرة فى مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابياً على تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار لأوروبا.

وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي استعرض خلال المباحثات سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكيفية الاستفادة من الخبرات المجرية المتقدمة فى المجالات المختلفة، معربا عن التطلع لعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى فى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والعمل على تنميتها.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء المجرى إلى أهمية زيادة التبادل التجارى بين البلدين ليرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بينهما على الأصعدة السياسية والثقافية والتعليمية، مؤكداً ضرورة العمل على مضاعفته فى المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء توافر الإمكانيات اللازمة لذلك لدى كل منهما. ونوه أوربان إلى أن الوفد المرافق له يضم عدداً كبيراً من ممثلى مجتمع الأعمال المجرى و70 من كبريات الشركات المجرية، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصرى المجرى الذى ستُعقد جلسته الافتتاحية مساء اليوم سيشهد مزيداً من المناقشات الاقتصادية من أجل التعرف عن كثب على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسي أكد على أهمية تطوير التعاون فى المجال السياحى والعمل على تشجيع السياحة المجرية لمصر.

وأعرب الرئيس عن التقدير لتقديم المجر 100 منحة سنوياً للمواطنين المصريين للدراسة بالجامعات المجرية فى إطار البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى والتعليمى بين البلدين، مؤكداً اعتزام مصر الاستفادة الكاملة من تلك المنح، مع تطلعها لاستمرار هذا البرنامج وتطويره فى المجالات العلمية كأحد أهم محاور التعاون الثنائى.

وأعرب رئيس وزراء المجر فى هذا الإطار عن ترحيب بلاده واستعدادها لزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة المصريين للدراسة فى المعاهد والجامعات المجرية.

وأكد "أوربان"، فى هذا الصدد، على أهمية التواصل بين الشباب فى البلدين لما يتيحه ذلك من إمكانيات مضاعفة التعاون بين البلدين فى المستقبل، فضلاً عن التواصل الثقافى والحضارى بين البلدين والذى يمثل نموذجاً للتفاهم بين الإسلام والمسيحية.

ورحب الرئيس السيسي بإتمام صفقة عربات القطارات، والتى ستقوم المجر بموجبها بتوريد 700 عربة لمصر بتكلفة تبلغ مليار يورو، فضلاً عن توفير التدريب والدعم الفنى، مشيراً إلى تطلع مصر لترسيخ تعاون مشترك طويل الأجل مع المجر فى هذا المجال بما يشمل الارتقاء بجودة التصنيع المحلى وزيادة الاعتماد عليه.

وأشار رئيس الوزراء المجرى فى هذا السياق إلى رغبة بلاده فى تدريب وتأهيل العمالة المحلية المصرية فى مجالات التعاون التى تشهد تقدماً ملحوظاً بين البلدين ومن بينها السكك الحديدية.

كما أشاد أوربان بما تشهده مصر على صعيد التنمية الزراعية وحرصها على تنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مُعرباً عن ترحيب بلاده بنقل خبراتها فى المجال الزراعى إلى مصر.

ووجه رئيس الوزراء المجرى التهنئة لمصر، قيادةً وشعباً، على شروعها فى بناء أول مفاعل نووى مصرى فى محطة الضبعة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، مشيراً إلى خبرات بلاده الكبيرة فى هذا المجال، وإمكانية التعاون لتدريب الكوادر المصرية العاملة فيه. كما نوَّه إلى أهمية التعاون فى المجالات التى تمتلك فيها بلاده خبرة متميزة ومن بينها معالجة المياه، وتطوير نظم الصرف الصحى.

وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس أشار إلى جهود مصر فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أهمية تبنى منظور شامل يتضمن الأبعاد التنموية والثقافية والدينية فى إطار التصدى للفكر المتطرف.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه ومعالجة الأسباب التى تؤدى إليه.

كما شهد اللقاء استعراضاً للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع بالدول التى تتعرض لأزمات بالمنطقة، وسبل التوصل لحلولٍ سياسية لتلك الأزمات بما يحفظ وحدة هذه الدول وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية.

وفى هذا الصدد، توافقت رؤى الرئيس ورئيس الوزراء المجرى على أهمية تحقيق الاستقرار فى ليبيا.

وأشار الجانبان إلى أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا، وتمكين الجيش الليبى من بسط السيطرة والأمن على الأراضى الليبية والاضطلاع بمهامه فى مكافحة الإرهاب، فضلاً عن أهمية وقف دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر شهدا عقب انتهاء المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكرى بين وزارتى الدفاع فى البلدين، وأخرى بين حكومتى البلدين فى مجال التعاون الدولى، واتفاق للتعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى وصندوق دعم الخدمة الإعلامية وإدارة الأصول المجرى ومجموعة "دونا" الإعلامية المجرية، واتفاق آخر للخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، علاوة على خطاب نوايا لإطار التعاون مع بنك الصادرات والواردات المجرى لتمويل شراء 700 عربة قطار.

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