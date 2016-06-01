مؤتمر "العنف ضد المرأة" : 7 ملايين امرأة يعانين على يد الزوج أو الأسرة

شهد مؤتمر العنف ضد المرأة وتأثيره عليها صحيا الذى انطلق منذ قليل إطلاق صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة أحدث نتائج، توصلوا لها حول دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف فى المجتمع وتأثيره على الصحة العامة والصحة الإنجابية للمرأة.

وجاءت النتائج صادمة حيث يوجد سنويا 7 ملايين و888 ألف امرأة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنويا على يد الزوج والخطيب أو أحد أفراد الأسرة.

ومن أهم النتائج التى توصلوا لها خلال المسح الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن أطفال 300 ألف أسرة يعانون من الكوابيس والخوف بسبب العنف المرتكب على يد الزوج سنويا، ومليون امرأة متزوجة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج، و200 ألف سيدة تتعرض لمضاعفات فى الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، حيث هناك أكثر من 3.5 % من معدلات الإجهاض تحدث بين النساء المعنفات.

ولم يقتصر البحث على العنف الأسرى فقط ولكن اكتشف البحث أن هناك 139 ألفا و600 امرأة تعرضن للعنف فى مكان العمل خلال عام 2015 وهو ما يشكل ما يقرب من 3.7 % من النساء العاملات.

حضرت المؤتمر اليوم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور مجدى خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، الدكتور لؤى شبانة المدير الإقليمى للدول العربية صندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة واللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والصحة.

- الدكتورة مايا مرسى تطالب بقانون للقضاء على العنف ضد المرأة