"الصلح خير".. بالصور.. اتمام مراسم التصالح بين عائلتين فى دراو بأسوان

نجحت لجان الصلح والأجهزة الأمنية والتنفيذية بأسوان فى إنهاء خصومة بين عائلتين بمدينة دراو بأسوان، بحضور مراسم الصلح أكثر من 5 آلاف مواطن من أهالى المتصالحين والمحافظات المجاورة.

وشهدت مدينة دراو مراسم إتمام الصلح والتصافح بين عائلتى آل أبو الهول وعائلة آل عبد الدايم وذلك لإنهاء الخصومة بينهما والتى بدأت منذ 6 أشهر، بحضور اللواء محمد عاطف السكرتير العام لمحافظة أسوان نائباً عن محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، واللواء محمد أنور مساعد مدير أمن أسوان ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشعبية، وقد بدأ الصلح بتلاوة آيات الذكر الحكيم.

وقدم والد المتهم بالقتل وهو من عائلة آل عبد الدايم الكفن لوالد المجنى عليه من عائلة آل أبو الهول إعلاناً بالتسامح والعفو بينهما، وتعهد الطرفان بإنهاء الخصومة بينهما وترك كلمة الفصل لأحكام القضاء المصرى حقناً للدماء.

وفى كلمته التى ألقاها السكرتير العام أكد على مباركة ومساندة محافظ أسوان وجميع المسئولين للجهود التى بذلت لإتمام الصلح لفضل ذلك فى ترسيخ مبادئ العفو والتسامح بين الناس، مطالباً من جميع العائلات سرعة إنهاء أى خصومة فيما بينها وتقريب وجهات النظر مع أخذ العبر والدروس لوأد الفتنة فى مهدها.

ووجه محمد عاطف الشكر للجهود المتميزة لأعضاء لجنة الصلح والقيادات الأمنية والشعبية فى التوفيق بين العائلتين لوقف إراقة الدماء، وتحقيق التسامح بين أبناء المجتمع الواحد بهدف تحقيق الوئام وتصفية النفوس.

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