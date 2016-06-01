بدء إجراءات تنفيذ عفو رئيس الدولة عن السجناء بمناسبة رمضان

أكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي أن النيابة العامة في أبوظبي بدأت وبشكل فوري الإجراءات التنفيذية للقرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الافراج عن السجناء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سرعة عودة من شملتهم المكرمة إلى أسرهم وتحقيق الهدف من القرار بإدخال الفرحة إلى قلوب الأسر في هذه الأيام المباركة.

وبهذه المناسبة تقدم المستشار البلوشي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه اللفتة الإنسانية التي تعودها منه أبناء شعبه والمقيمون في كنف قيادته الحكيمة حتى أصبحت جزءا من النفحات المباركة للشهر الكريم وأعطت بعدا اضافيا للعائلات لتعيش من خلاله فرحتها مكتملة بلم شملها .. مؤكدا أن آثار هذه المكرمة لا تتوقف عند الفرحة التي تعم المشمولين بالعفو وذويهم بل إن الأثر الأعمق يتمثل بما تشكله من حافز لباقي النزلاء للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها المنشآت الإصلاحية بحيث تكون لديهم الفرصة لنيل عفو مماثل في مناسبات تالية .

كما وجه سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، لما يوفره سموه من دعم للعمل القضائي بالدولة .. مشيدا بالمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء لأحوال نزلاء المنشآت الإصلاحية العقابية وحرصه على توفير أعلى المعايير الإنسانية بما يحفظ كرامة النزيل ويساعده على إعادة بناء حياته من خلال توفير كافة وسائل التأهيل والتهذيب والتدريب والتوجيه لكي يستعيد دوره كعضو فاعل وبناء في مجتمعه.

من جهة أخرى طالب المستشار البلوشي جميع المشمولين بالعفو بالعودة إلى مجتمعهم أفرادا منتجين بعد أن فتح قرار صاحب السمو رئيس الدولة بالعفو عنهم آفاقا جديدة وحمل لهم رسالة أبوية وإنسانية بأن القيادة الرشيدة رحيمة بأبنائها وتحرص على إتاحة كل الفرص الممكنة لهم ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم .. داعيا بقية السجناء إلى الالتزام بحسن السير والسلوك في المنشأة العقابية حتى ينالوا شرف العفو مستقبلا " .

>