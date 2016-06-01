أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 24 قضية متنوعة فى حملة تموينية بأسوان

Google+ Print
ضبط 24 قضية متنوعة فى حملة تموينية بأسوان ضبط 24 قضية متنوعة فى حملة تموينية بأسوان
شنت إدارة مباحث بأسوان اليوم، حملة مكبرة على الأسواق، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديريات الصحة والتموين والقطاعات المعنية وبدعم من قوات الأمن.

كان من نتائج الحملة، ضبط 24 قضية تموينية متنوعة، حيث تضمنت الجهود تحرير 10 قضايا لمحلات تجارية لعدم إعلانها عن قوائم السلع المعروضة.

وأسفرت الجهود أيضا عن ضبط 6 قضايا لمقاهى ومطاعم وكافيتريات لعدم حمل العاملين بها شهادات صحية.

وشملت الجهود ضبط قضيتين لمحلات بقالة لبيعها سلع غذائية مجهولة المصدر، وضبط قضيتين لأصحاب أنشطة تجارية لاستخدامهم أنابيب البوتاجاز فى مجال غير المخصص لها، وكذلك تحرير قضيتين لمحلات تجارية لبيعها سجائر مهربة.

وأسفرت الجهود عن ضبط قضية تهريب مواد بترولية، وقضية غش تجارى، وجارٍ العرض على النيابة المختصة للتصرف.

- ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان

- ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن