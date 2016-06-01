ضبط 24 قضية متنوعة فى حملة تموينية بأسوان

شنت إدارة مباحث التموين بأسوان اليوم، حملة مكبرة على الأسواق، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديريات الصحة والتموين والقطاعات المعنية وبدعم من قوات الأمن.

كان من نتائج الحملة، ضبط 24 قضية تموينية متنوعة، حيث تضمنت الجهود تحرير 10 قضايا لمحلات تجارية لعدم إعلانها عن قوائم أسعار السلع المعروضة.

وأسفرت الجهود أيضا عن ضبط 6 قضايا لمقاهى ومطاعم وكافيتريات لعدم حمل العاملين بها شهادات صحية.

وشملت الجهود ضبط قضيتين لمحلات بقالة لبيعها سلع غذائية مجهولة المصدر، وضبط قضيتين لأصحاب أنشطة تجارية لاستخدامهم أنابيب البوتاجاز فى مجال غير المخصص لها، وكذلك تحرير قضيتين لمحلات تجارية لبيعها سجائر مهربة.

وأسفرت الجهود عن ضبط قضية تهريب مواد بترولية، وقضية غش تجارى، وجارٍ العرض على النيابة المختصة للتصرف.

- ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان

- ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر