النيابة تأمر بتشريح ودفن مسن عثر على جثته بمنطقة مهجورة فى البراجيل

أمر أحمد شحاتة وكيل نيابة إمبابة بتشريح ودفن جثة مسن عثر عليه داخل إحدى المناطق المهجورة فى البراجيل.

كشفت تحقيقات النيابة أن المجنى علية يدعى "إبراهيم.ف" 52 سنة عاطل، وعثر على جثته بمبنى إدارى بمنطقة البراجيل المتوسطة دائرة قسم إمبابة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن شقيق المجنى عليه أكد أن شقيقه اعتاد الخروج من المنزل والغياب لعدة أيام، ثم يعود مرة أخرى، وقبل الواقعة اختفى لمدة أسبوع، وخرجوا للبحث عنه فعثروا على جثته فى المكان المخصص للأسانسير بمبنى إدارى بمنطقة البراجيل.

وأضاف أن شقيقه مضرب نفسيا، وتعرف على بعض الأفراد الذين دفعوه لتناول المواد المخدرة، وتحول إلى مدمن ولا يتهم أحدا بقتله.

كان المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم إمبابة قد تلقى إخطارا يفيد بالعثور على جثة لشخص مسن داخل أحد المبانى المهجورة.

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