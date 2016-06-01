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متهم بـ"اقتحام قسم التبين" للمحكمة: "مصاب بشلل نصفى ومقدرش أحمل سلاح"

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متهم بـ"اقتحام قسم التبين" للمحكمة: "مصاب بشلل نصفى ومقدرش أحمل سلاح" متهم بـ"اقتحام قسم التبين" للمحكمة: "مصاب بشلل نصفى ومقدرش أحمل سلاح"
قال المتهم خالد سمير رمضان، المتهم رقم 33 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، إنه قدم للمحكمة قبل غلق باب المرافعة تقريرا طبيا بحالته الصحية، يفيد إصابته بكسر فى الجمجمة أصابه بشلل نصفى قبل وقائع القضية بـ17 سنة.

وأشار المتهم إلى إنه أصيب بتلك الحالة فى 18 سبتمبر عام 1999 ومثبت ذلك فى تقرير طبى رسمى من قبل لجنة من الطب الشرعى، وتم تقديمه للمحكمة، وأكد أنه بحالته الصحية المثبتة لا يستطيع حمل السلاح أو الاشتراك فى وقائع القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، قد قررت حجز محاكمة 47 من المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم التبين"، للحكم بجلسة 20 أغسطس المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.


>20 أغسطس الحكم على 47 متهما فى "اقتحام قسم التبين"

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مصر 365

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