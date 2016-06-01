العثور على زوجين مذبوحين داخل شقتهما بحى الشرق ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، منذ قليل، عن جريمة قتل بشعة إثر قيام مجهول بذبح زوجين داخل شقتهما بحى الشرق.

تلقى اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بلاغًا يفيد بالعثور على زوجين مذبوحين داخل شقتهما بحى الشرق وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بورسعيد العام.

وتواصل إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء إبراهيم الديب والعميد سعيد شكرى رئيس المباحث الجنائية تفاصيل الواقعة من خلال معاينة النيابة العامة.

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