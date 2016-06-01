أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رفض دعوى «روتانا» ضد عمرو دياب وإلزامها بأتعاب المحاماة

Google+ Print
رفض دعوى «روتانا» ضد عمرو دياب وإلزامها بأتعاب المحاماة رفض دعوى «روتانا» ضد عمرو دياب وإلزامها بأتعاب المحاماة

قضت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار جورج بشرى، وسكرتيره مصطفى عبد الحميد، اليوم الأربعاء، برفض دعوى رقم 23 لسنة 2016 مستعجل القاهرة التى رفعتها شركة “روتانا” ضد النجم عمرو دياب.

وكانت شركة روتانا أقامت دعوى رقم 23 لسنة 2016 مستعجل القاهرة، للمطالبة بوقف استغلال صوت المطرب عمرو دياب ووقف الحملة الإعلانية الصادرة من شركة فودافون لألبوم “أحلى وأحلى”.

وأكدت حيثيات الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وألزمت شركة روتانا بمصاريف دعواها الأصلية ومبلغ 75 جنيها أتعاب محاماه، وإلزام الخصم المتدخل انضمامى شركة روتانا الإمارات العربية بمصاريف تدخلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى