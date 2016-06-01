رفض دعوى «روتانا» ضد عمرو دياب وإلزامها بأتعاب المحاماة

قضت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار جورج بشرى، وسكرتيره مصطفى عبد الحميد، اليوم الأربعاء، برفض دعوى رقم 23 لسنة 2016 مستعجل القاهرة التى رفعتها شركة “روتانا” ضد النجم عمرو دياب.

وكانت شركة روتانا أقامت دعوى رقم 23 لسنة 2016 مستعجل القاهرة، للمطالبة بوقف استغلال صوت المطرب عمرو دياب ووقف الحملة الإعلانية الصادرة من شركة فودافون لألبوم “أحلى وأحلى”.

وأكدت حيثيات الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وألزمت شركة روتانا بمصاريف دعواها الأصلية ومبلغ 75 جنيها أتعاب محاماه، وإلزام الخصم المتدخل انضمامى شركة روتانا الإمارات العربية بمصاريف تدخلها.