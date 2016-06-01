العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية المنكوبة

أكدت السلطات الفرنسية، الأربعاء، العثور على أحد الصندوقين الأسودين لطائرة مصر للطيران رقم “MS804″ التي سقطت في 19 مايو، في مياه البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وقالت لجنة التحقيق الفرنسية إن الإشارات التي رصدتها البحرية الفرنسية كانت من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة.

وأوضح مصدر بوزارة الطيران المصرية لـCNN ، إن الصندوقين سيتم تسليمهما إلى مصر بعد انتشالهما، وأوضح أنه الأجراء المتبع، مشيرا إلى أن الصندوقين الأسودين لطائرة متروجيت الروسية التي سقطت في سيناء في نوفمبر الماضي تم نقلهما إلى القاهرة قبل إرسالهما إلى ألمانيا لمزيد من الفحص.

وكانت لجنة التحقيق المصرية أعلنت، في وقت سابق، أن أجهزة البحث الخاصة بالسفينة الفرنسية “la Place” التابعة للبحرية الفرنسية والتي تشارك في البحث عن صندوقي المعلومات الخاصين بالطائرة، التقطت إشارات من قاع البحر بمنطقة البحث عن حطام الطائرة يرجح أنها من أحد صندوقي المعلومات.

وأضافت أنه “جار الآن تكثيف جهود البحث بالمنطقة لتحديد مكان الصندوقين تمهيداً لانتشالهما بواسطة السفينة JOHN LETHBRIDGE التابعة لشركة “Deep Ocean Search” التي سوف تنضم لفريق البحث خلال أسبوع.

يذكر أن طائرة مصر للطيران “إيرباص 320” سقطت فجر يوم 19 مايو في البحر المتوسط بين جزيرة كريت اليونانية والساحل الشمالي لمصر، بينما كانت عائدة من باريس وعلى متنها 66 شخصا من بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا.