العثور على جثة شاب غرق فى مياه النيل خلال شم النسيم بأسوان

عثر أهالى قرية الأعقاب بمحافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، على جثة شاب طافية على مياه النيل.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، بلاغًا من العميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائى، بالعثور على جثة شاب طافية على مياه النيل أمام قرية الأعقاب.

ومن خلال التحريات اللازمة، تبين أن الجثة لشاب يدعى عبد الرحمن عيسى أحمد 20 سنة، طالب، والذى لقى مصرعه غرقًا فى مياه النيل أثناء السباحة يوم شم النسيم الماضى بالقرب من كوبرى أسوان المعلق.

تم انتشال الجثة بمعرفة شرطة المسطحات، وتم إيداعها بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة.

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