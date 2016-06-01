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العثور على جثة شاب غرق فى مياه النيل خلال شم النسيم بأسوان

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العثور على جثة شاب غرق فى مياه النيل خلال شم النسيم بأسوان العثور على جثة شاب غرق فى مياه النيل خلال شم النسيم بأسوان
عثر أهالى قرية الأعقاب بمحافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، على جثة شاب طافية على مياه النيل.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، بلاغًا من العميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائى، بالعثور على جثة شاب طافية على مياه النيل أمام قرية الأعقاب.

ومن خلال التحريات اللازمة، تبين أن الجثة لشاب يدعى عبد الرحمن عيسى أحمد 20 سنة، طالب، والذى لقى مصرعه غرقًا فى مياه النيل أثناء السباحة يوم شم النسيم الماضى بالقرب من كوبرى أسوان المعلق.

تم انتشال الجثة بمعرفة شرطة المسطحات، وتم إيداعها بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة.


>بالفيديو..موت وخراب ديار..مأساة أسرة تنتظر جثة ابنها الغريق على ضفاف النيل منذ ستة أيام..والده:الحادث منذ شم النسيم والإنقاذ النهرى تخلت عن مهمتها فى البحث عن نجلى..ونناشد مدير الأمن الأمن العثور عليه
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مصر 365

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