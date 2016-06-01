براءة 11 متهما بالاعتداء على 3 وكلاء نيابة أثناء استفتاء دستور "الإخوان"

قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة 11 متهمًا بالاعتداء على 3 من أعضاء النيابة العامة أثناء تفقدهم اللجان المشرفة على استفتاء دستور 2012 بمنطقة كرداسة الذى أصدره الإخوان وقتها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فرغلى محمد مخلوف، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الكريم، ووفيق مكاوى، وبسكرتارية رفاعى فهمى وحسام كمال.

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، قاموا فى يوم 22 ديسمبر 2012، باحتجاز 3 من وكلاء النائب العام، فى فناء المدرسة التى يجرى بها الانتخابات، وأحاطوا بهم وضيقوا عليهم الخناق، كما تعدى المتهمين الرابع والخامس والسادس بالضرب على المجنى عليه الأول.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها ببراءة المتهمين "إنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها فى الجلسة، وفى مقام وزن أدلة الإثبات التى عولت عليها النيابة العامة واتخذت منها عمادا لطلب الحكم بمعاقبة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام، فلا يطمئن وجدانها إلى تلك الأدلة المستمدة من أقوال المجنى عليهما، وما ترتب عليها بل وتطرحها تمامًا بعد إقرار المجنى عليهم بموجب المذكرتين المقدمتين منهما بصفتيها أمام المحكمة، والمتضمنة عدولهما عن اتهام كل من مصطفى محمد عمرو وسيد محمد عمرو اللذين لم ترد اسميهما بأمر الإحالة، وكذا المتهم الأول بأمر الإحالة محمد حسن عامر وذلك استنادًا إلى أن الأخير لم يكن ضمن من تعدوا عليهما".



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