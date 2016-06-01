بالصور.. محافظ الشرقية يضع خطة لحل مشاكل العاشر من رمضان

قرر محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، عقد اجتماع لبحث مشكلة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان يضم كلاً من الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق والدكتور محمد سرحان مدير مديرية الصحة والدكتور هشام عبد الحفيظ مدير هيئة التأمين الصحى بالشرقية للوقوف على الخدمة الطبية التى يقدمها واتخاذ ما يلزم نحو تطوير وتحسين الخدمة الصحية المقدمة من المستشفى للمترددين عليها من أهالى المدينة .

ونوه المحافظ خلال كلمته بالاجتماع المنعقد بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان بحضور قيادات ورموز مدينة العاشر، أن مدينة العاشر من رمضان تعد قلعة صناعية عملاقة وتمثل نقطة مضيئة للصناعة المصرية على أرض محافظة الشرقية، مشيراً إلى أنها تضم أكثر من 2000 مصنع لتساهم بشكل كبير فى الحد من مشكلة البطالة وتخلق فرص عمل حقيقية للشباب الجاد الراغب فى توفير حياة كريمة.

وأضاف المحافظ أن عمليات التنمية المنشودة تتطلب تضافر كافة الجهود والتعاون بين الجهاز التنفيذى ورجال الأعمال المخلصين ومنظمات المجتمع المدنى لتطوير الأداء والأرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشة الأفراد، مشيراً إلى أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتشجيع الاستثمار وتعمل جاهدة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأعلن محافظ الشرقية موافقته على دخول مدرسة الحى الخامس عشر بمدينة العاشر من رمضان الخدمة التعليمية خلال العام الدراسى القادم 16/17 وذلك استجابة لطلب أهالى الحى برغبتهم فى الحاق أبنائهم بالمدرسة الكائنة بالحى تيسيراً على أبنائهم الطلاب .

وأوضح المحافظ أن الدولة تقوم بجهود عظيمة فى كافة المجالات والقطاعات الخدمية مطالباً بالتنسيق الكامل بين مديرى المديريات الخدمية والهيئات المركزية على مستوى المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما قرر المحافظ مخاطبة وكيل وزارة التموين لبحث امكانية زيادة حصة الدقيق والبوتاجاز المخصصة لمدينة العاشر من رمضان استجابة لمطالب الاهالى ونظراً لما تشهده مدينة العاشر من توسعات فى الفترة الأخيرة.

ووعد المحافظ بدراسة موضوع إقامة مستشفى مركزى بالعاشر من رمضان بالتنسيق مع الهيئة الهندسية وذلك لإدراجة فى الخطة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للإنتهاء منه وتنفيذه على مرحلتين فى خطة 16/17 إعداد المنشأت والمبانى وخطة 17 /18 لتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتشغيله ليستفيد منه أهالى المدينة.

ووجه محافظ الشرقية مدير مديرية الصحة بتفعيل دور المراكز الطبية الموجودة داخل مدينة العاشر والتى تعمل كمراكز طب أسرة من خلال تقسيم العمل بها على فترتين الصباحية لتقديم خدمات طب الأسرة من تطعيمات ومتابعة حوامل وعمل تحاليل طبية وفحوصات للأطفال والحوامل والفترة المسائية خدمة أخصائى وذلك بتوفير الكوادر الطبية المتميزة فى كافة التخصصات.

وكلف المحافظ مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات التموينية على المحال التجارية والاسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات ولضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار لتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط وضبط المخالفين بالذبح خارج المجازر والحد من ظاهرة الاتجار باللحوم الفاسدة.

كما كلف المحافظ إدارة المرور بعمل دراسة لتزويد مدينة العاشر من رمضان بعدد 300 سيارة تاكسى استجابة لمطالب أهالى المدينة مع الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة حتى لا يتسلل وباء التوك توك للمدينة.

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