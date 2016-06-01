"القومى للمرأة" بالإسكندرية يناقش الإرهاب ومردوده السلبى على التنمية

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية لقاء عن "الإرهاب ومردوده السلبى على التنمية" اليوم الأربعاء، بحضور 65 من الرائدات ومشرفات الرائدات ومنسقى نوادى المرأة بالمديرات.

وتناولت المهندسة سامية مصطفى –مقررة الفرع- عرض أهداف التنمية المستدامة، وركزت على أن تنفيذ التنمية المستدامة لن يكون إلا بالتغلب على العوائق التى تعترض الجهود لتنفيذها ومنها الإرهاب باعتبار أن التنمية حق من حقوق الإنسان ولتحقيقها يجب القضاء على هذه السلبيات وهو التحدى للوصول إلى عام 2030.

وتناولت الدكتورة هند الجبالى -نائبة مجلس النواب عن دائرة المنتزه- الحديث عن الإرهاب وأكدت براءة الإسلام من الإرهاب والإرهابيين؛ وأن الإرهاب جريمة تستغل لتشويه سمعة الإسلام، وإعاقة انتشاره، وزعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل برامج التنمية.

واختتمت كلمتها ببعض التوصيات لمكافحة الفكر الإرهابى ومنها نشر القيم الإسلامية، واستثمار المخزون الثقافى للأمة، والالتزام بآداب الاختلاف والحوار، وعدم التساهل فى التكفير وتوعية المجتمع –خاصة الشباب- بمخاطر التعامل مع المؤسسات المجهولة التى تشجع على الإرهاب وتمويله والانخراط فى صفوفه. وتعزيز الوعى الأسرى، وتنمية روح التعاون والحوار بين الوالدين والأولاد، لحماية الأجيال من الأخطار؛ كالتفكك الأسرى، والتنازع والضياع، والتطرف والانحراف ومتابعة الأبناء فى علاقاتهم مع أصدقائهم، وفى استخدامهم لتقنية الاتصال الحديثة، وتوجيههم إلى السلوك القويم وتعاون المجتمع فى مواجهة الإرهاب، وتعميق مفهوم التكافل الاجتماعى.

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