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ضبط 423 مخالفة وتحصيل 8800 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح

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ضبط 423 مخالفة وتحصيل 8800 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح ضبط 423 مخالفة وتحصيل 8800 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح
نظمت إدارة مرور مطروح، حملات مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط423 مخالفة.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تم التصالح الفوري في 71 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالي 8800 جنيه.

وأضاف مدير الأمن بأنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.


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