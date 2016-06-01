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بالصور.. مطار الغردقة الدولى يحتفل باليوم العالمى للطفل

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بالصور.. مطار الغردقة الدولى يحتفل باليوم العالمى للطفل بالصور.. مطار الغردقة الدولى يحتفل باليوم العالمى للطفل
نظم مطار الغردقة الدولى اليوم الاربعاء، احتفالية، بمناسبة العيد العالمى للطفل، بحضور عدد كبير من اطفال المدارس المختلفة بالغردقة.

بدأ الحفل بجولة للاطفال داخل المطار للتعرف على خط السير الركاب اثناء السفر والوصول، وبعد ذلك اقيمت فقرات فنية.وترفيهية للاطفال وتم توزيع الهدايا والحلوه عليهم بحضور قيادات المطار على رأسهم اللواء صادق الشورى مدير مطار الغردقة الدولى.

وقال اللواء طيار صادق الشورى مدير مطار الغردقة الدولى، فى كلمته خلال الاحتفال بعد الترحيب بالضيوف، وتهنئتهم باليوم العالمى للطفولة، مؤكدا أن الاطفال هم الامل الحقيقى لمستقبل الوطن وتقدمه.
>وحث مدير المطار خلال كلمته الاطفال على تقديم الشكر لابائهم وذلك لرعايتهم لهم وبتذكر الاطفال المرضى والدعاء لهم على فى مثل هذا اليوم .

وعبر الأطفال عن مدى فرحتهم وسعادتهم بزيارة مطار الغردقة الدولى والاحتفال باليوم العالمى للطفل

مطار الغردقة الدولى يحتفل باليوم العالمى للطفل (1)

مطار الغردقة الدولى يحتفل باليوم العالمى للطفل (2)

مطار الغردقة الدولى يحتفل باليوم العالمى للطفل (3)

مطار الغردقة الدولى يحتفل باليوم العالمى للطفل (4)

مطار الغردقة الدولى يحتفل باليوم العالمى للطفل (5)

مطار الغردقة الدولى يحتفل باليوم العالمى للطفل (6)

مطار الغردقة الدولى يحتفل باليوم العالمى للطفل (7)

مطار الغردقة الدولى يحتفل باليوم العالمى للطفل (8)

مطار الغردقة الدولى يحتفل باليوم العالمى للطفل (9)

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مصر 365

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