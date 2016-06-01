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"ديور" تقدم عرضها الجديد في لندن

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الأربعاء 01-06-2016 14:22

الرياض - خلود أحمد

قدّمت دار الأزياء الفرنسية العريقة "ديور Dior" عرضها الجديد لمجموعة كروز 2017 في قصر بلينهايم بلندن، ويبدو أن الدار في حاجة إلى تعيين مدير إبداعي جديد بأقرب وقت ممكن، حيث إن المجموعة لم تكن على القدر المتوقع من "ديور".
وافتقرت الأزياء للتناغم، فجاءت بطبعات مورَّدة داكنة مع أكمام منفوخة، وشاهدنا كذلك بعض الفساتين القصيرة التي تجمع بين أكثر من طبعة واحدة، وعلى الرغم من أن هذه المجموعة لا تمثل لمسة الدار الكلاسيكية إلا أنها مع ذلك لم تكن سيئة، حيث شاهدنا ضمنها بعض فساتين السهرات الطويلة والناعمة.
الإكسسوارات كانت أبرز ما جاء في هذا العرض بلا منازع، إذ ظهرت الأحذية بتصاميم عملية أنيقة، وجاءت المجوهرات متنوعة ولافتة بأسلوب عصري جميل، وعلى الرغم من ظهور حقائب ليدي ديور المعروفة إلا أننا شاهدناها بألوان وتفاصيل جديدة خلال عرض هذه المجموعة ليلة البارحة، ولا يمكن أن نغفل عن ظهور العارضة الشابة بيلا حديد Bella Hadid التي سمّيت الوجه الإعلاني الجديد للدار وكانت إحدى العارضات المتألقات فيه.
شاهدي مجموعة كروز 2017 من "ديور" وشاركينا برأيك.

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سيدتي