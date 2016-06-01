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دار "ندى جي" تطلق مجموعة "خيزران تحيّة للصناعة اللبنانيّة"

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الأربعاء 01-06-2016 16:38

صمّمت "ندى جي" Nada G مجموعة جديدة خاصّة اسمها "خيزران تحيّة للصناعة اللبنانيّة" وتمّ إطلاقها في متحف سرسق خلال حفل "ثقافة خياليّة" ضمن أسبوع التصميم في بيروت، وهي بمثابة تكريم للثقافة اللبنانيّة المستدامة.
بعد أن اشتهرت بتصاميمها المستوحاة من عائلتها، "ندى غزال"، المؤسّسة والمديرة الابداعية لدار "ندى جي" Nada G قدّمت مجموعة "خيزران تحيّة للصناعة اللبنانيّة" كتحيّة للأوقات الجميلة التي كانت تقضيها الأجيال في عائلتها خلال فترات بعض الظهر، باستعمال الكراسي المصنوعة من الخيزران. الرجال كانوا يلعبون ألعاب تنافسيّة مثل طاولة الزهر أمّا النساء فكنّ يعملن بحياكة الكروشيه وحرف فنيّة أخرى. خلال مناسبات مميّزة، كان يتمّ استخدام الكراسي المصنوعة من الخيزران لأغراض أخرى.
المجموعة مصنوعة من ذهب يزن 18 قيراط ومن حبّات الماس وتتضمن خواتم، أساور وأزرار أكمام، كُشف عنها وسيتم بيعها حصريّاً في متحف سرسق خلال أسبوع التصميم في بيروت. تتمنّى ندى أن تحرّك تلك المجموعة مشاعر وذكريات الآخرين، لأنّ الأثاث المصنوع من الخيزران، والحرفة القديمة وهي صناعة الكراسي من خلال تقنيّة الضرب بالخيزران، هما جزء من الهويّة اللبنانيّة. كرسيّ No. 14 chair Gebrüder Thonet الشهير كان موجوداً في كلّ منزل لبنانيّ تقريباً.

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سيدتي