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ضبط موظف مفصول بتهمة انتحال صفة الدكتور أحمد الرشيدى للنصب على المواطنين

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ضبط موظف مفصول بتهمة انتحال صفة الدكتور أحمد الرشيدى للنصب على المواطنين ضبط موظف مفصول بتهمة انتحال صفة الدكتور أحمد الرشيدى للنصب على المواطنين
تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على موظف سابق مفصول بجهاز سيادى، وحاصل على دبلوم، بتهمة انتحال صفة أستاذ يدعى أحمد الرشيدى فى علوم الأمن الصناعى وتكنولوجيا المعلومات ومسئول سابق بإحدى الجهات السيادية، والمتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

رصدت الإدرة فى الآونة الأخيرة انتحال أحد الأشخاص صفة أستاذ دكتور ومسئول أمنى سابق بإحدى الجهات السيادية بالبلاد، ويتم استضافته فى بعض القنوات الفضائية، ونشر مقالات علمية ببعض الصحف القومية بالصفات المنتحلة، بهدف تحقيق الاستفادة المادية والأدبية من وراء ذلك، والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفهم وذويهم فى وظائف هامة ببعض الوزارات، وإعطائهم شهادات دكتوراه فخرية مزورة منسوبة لإحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأسفرت التحريات السرية الميدانية المكثفة، أن وراء ذلك "أحمد .ح.م" وشهرته "الدكتور أحمد الرشيدى" 42 سنة، حاصل على دبلوم تجارة موظف سابق مفصول بجهاز سيادى مقيم بالمعادى، محكوم عليه وهارب فى قضية "نصب" بالحبس عامين وكفالة 300 جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهم انتحل صفة الأستاذ الدكتور أحمد الرشيدى الخبير فى علوم الأمن الصناعى وتكنولوجيا المعلومات، وأنشأ منظمة وهمية باسم "المجلس العربى الأفريقى الدولى" على الإنترنت الدولية مدعياً أنها تابعة لجامعة الدول العربية، وعقد ندوات علمية وتدريبية وهمية وحفلات فى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهر فى بعض القنوات الفضائية والتليفزيون المصرى.

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مصر 365

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