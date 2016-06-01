وزير التخطيط: سن المستشارين لا يتجاوز 60 عامًا ويخضعون للحد الأقصى للأجور

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال كلمته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول قانون الخدم المدنية، إن المستشارين فى الوزارات والجهات الحكومية فى ظل قانون الخدمة المدنية لن يزيد سنهم عن 60 سنة وسيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور.

وأضاف: "قبل العمل بقانون الخدمة المدنية كان هناك مستشارين أقل من الـ60 وآخرين فوق الـ60، وفى ظل قانون الخدمة المدنية محدش هيشتغل بعد سن الـ60.. مفيش مستشارين فى الحكومة موجودين بعد الـ60، وقبل ذلك كان كل جهة مختصة هى التى تضع ذلك".

جلسة عاصفة بـ"القوى العاملة" بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية بحضور وزير التخطيط.. ممثل "المركزى للتنظيم والإدارة": نطبق قانون 47 حتى الآن.. منى مينا: استثناء بعض الفئات به شبهة عدم دستورية