تحويلات مرورية بسبب غلق محور 26 يوليو للقادم من ميدان الرماية لمدة شهرين

أكد مصدر أمنى، أن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، ستجرى تحويل وتعديل مسارات طريق محور 26 يوليو فى تقطاعه مع طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوى، لرفع كفاءة وتطوير المحور اعتباراً من يوم الخميس 2 يونيو الجارى ولمدة 60 يوماً، فى ظل انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

وأضاف المصدر أن الأجهزة المختصة برفع كفاءة وتطوير محور 26 يوليو فى تقاطعه مع طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوى ستقوم بتعديل المطالع والمنازل واستحداث مطالع ومنازل جديدة بتحويل مسار السيارات للقادم من ميدان لبنان تجاه طريق "الإسكندرية الصحراوى" والقرية الذكية والمنطقة الصناعية، على طريق تم استحداثه بصفة مؤقتة بعرض 16 مترا وبطول 2 كيلو متر يمر داخل أرض شركة، ثم العودة مرة أخرى إلى طريق "الإسكندرية الصحراوى" عن طريق مخرج المنصورية، لحين الانتهاء من الأعمال، مع الإبقاء على المنزل القديم.

وأوضح المصدر، أنه سيتم غلق مطلع محور 26 يوليو للقادم من ميدان الرماية (بجوار قطاع الهرم للعمليات الخاصة) تجاه ميدان لبنان ولمدة 60 يوماً، وعلى مستخدمى طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوى للقادم من ميدان الرماية الراغبين فى استخدام محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان استكمال السير مروراً من أسفل المحور، واستخدام كوبرى الإلتفاف ما قبل محطة تحصيل الرسوم والعودة مرة أخرى تجاه مطلع محور 26 يوليو للقادم من محطة تحصيل الرسوم تجاه ميدان لبنان.

وأكد المصدر أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية " لتحقيق السيولة المرورية.