بالصور.. محافظ سوهاج يشهد حفل افتتاح تطوير نادى تجديف الشرطة

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج حفل افتتاح تطوير وتجديد نادي تجديف الشرطة بسوهاج بحضور اللواء عادل عبد العظيم مساعد أول الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

كما حضر الحفل العميد نبيل شحاته المستشار العسكرى للمحافظة ونخبة من رجال الدين الإسلامى والمسيحي وأعضاء مجلس النواب، وشهد الحفل عروضا فنيه من كورال مطرانية طهطا ، وفرقة سوهاج للموسيقى العربية.

وألقى المحافظ كلمة بدأها بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الشرطة والقوات المسلحة ابناء الشعب المصرى، معربا عن شكره لجميع الحضور وللرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وفكر الجهاز الشرطي المتجدد والراقى ليس فقط فيما يقدم من تضحيات ولكن فى عمل المعارض للسلع الغذائية والمواد التموينية ومشاركة الشعب المصري لخفيف عبء الاسعار ومشاكل الأسواق والتلاحم مع المواطنين.

وأكد اللواء أحمد أبو الفتوح أن النوادى الشرطية تخدم الجميع ويستفيد منها المواطن العادى قبل المنتمى لجهاز الشرطة سواء فى المناسبات العامة أو الخاصة، مرحبا بالحضور والمحافظ ومساعد أول الوزير لمنطقة وسط الصعيدعلي تلبية الدعوة وحضور الافتتاح.

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